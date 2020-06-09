От такой не убежишь

Бразильская модель Сьюзи Кортез, которую называют хозяйкой самых красивых ягодиц в мире, поделилась горячим снимком

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, передает Politeka.net. Модель славится своими откровенными съемками. Этот раз не стал исключением. Кортез повернулась спиной к камере и соблазнительно выгнулась на кровати, выставив вперед пятую точку. Нижнее белье телесного цвета создало впечатление, как будто модель была совсем голой.

В комментариях очень бурно отреагировали на столь откровенное фото. За несколько часов ее пост собрал более 8 тысяч лайков.

«Бомба», «Так горячо», «Ты выглядишь невероятно вкусно, дорогая. ням ням», «Шикарная женщина», «Мм так мило», «Красотка», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез позировала на камеру в мини-шортах и майке, демонстрируя свои необъятные формы. Лицо звезда прикрыла маской и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что пышный бюст модели буквально выпрыгивал из тесной маечки.

Кроме этого, недавно модель поделилась чувственным снимком, на котором предстала в красном нижнем белье. Знойная красотка выгнулась на белых простынях, доведя своих поклонников до безумия. Вокруг нее лежали красные лепестки роз.

Напомним, что Сьюзи Кортез выставила напоказ свои пышности: белье здесь для вида.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез в микроскопическом белье облилась сгущенкой: зрелище не для слабаков.

А еще Politeka сообщала, что Сьюзи Кортез в кружеве оседлала стул, засветив сладкие места: "Это так горячо".