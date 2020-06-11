Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала пикантный образ без лишних украшений

На фото Сьюзи позировала на кровати, прикрывшись только кружевным бельем, которое было настолько маленьким, что почти ничего не скрыло. Кортес соблазнительно выгнулась на кровати и потянула за веревочку трусиков. На фото можно оценить не только соблазнительные формы красотки, но и идеальный загар. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я люблю тебя", "Бразильское манго", "Великолепно и слишком жарко", "Ты выглядишь абсолютно аппетитно", "Красота вне слов", "Милая кукла".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.

На этот раз бразильская модель похвасталась невероятными изгибами в одном белье. Позируя на кресле, она соблазнительно закинула руки за голову, позволив максимально насладится ее шикарной фигурой.

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес сделала фото с любимым фруктом.

Во второй руке Кортес держала банан, который поднесла к губам. Модель улыбалась и смотрела в камеру.

Стоит отметить, что звезда стояла, опершись на одну ногу, вторую она подняла и на что-то поставила.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в прозрачном белье показала вид, достойный Playboy

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц пошалила пальчиками, оседлав стул

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла одежду, показав настоящий размер



