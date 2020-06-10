Каждый раз все горячее

Популярная модель Сьюзи Кортез, которую прозвали обладательницей самых красивых ягодиц за ее внушительную пятую точку, поделилась жаркими кадрами

У себя в Инстаграм девушка опубликовала горячее видео, на котором устроила настоящее безумие на кровати, передает Politeka.net. Красотка была одета в микро белье, которое едва прикрывало ее впечатляющие формы. Под соблазнительную музыку Кортез двигалась так, что просто свела с ума своих поклонников.

За час видео посмотрели почти 9 тысяч раз. В комментариях модели оставили множество комментариев.

«Мамасита», «Какая фигура», «Ты невероятная», «Слишком горячо», «Откровенно», «Смелое видео», «Хочу еще», «Это не для слабаков», «Роковая женщина», «Выходи за меня», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кортез серьезно занимается спортом. Это видно по ее подкачанной фигуре. Кроме этого, она выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум. Благодаря титулу модель стали приглашать в различные мужские журналы, в том числе в Playboy и GQ.

Ранее мы писали, что красотка подразнила упругим телом в черном белье. Кортез показала, как проходит съемочный процесс для журнала Playboy. Девушка сидела на стульчике, выпятив назад свою пятую точку, а вокруг кружили осветители и фотографы.

Напомним, что Сьюзи Кортез едва вместила гордость в мини-шорты: «Моя любовь».

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез выгнулась на кровати, заставив мужчин краснеть: «Бомба».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез в микроскопическом белье облилась сгущенкой: зрелище не для слабаков.