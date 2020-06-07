Звезда превзошла сама себя

Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, поразила смелой выходкой на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует в одном крохотном белье, а ее внушительные формы она решила прикрыть при помощи наклеек. Вместе с тем, в кадр также попала татуировка на интимном месте модели.

Уточним, что на кадрах Кортез элегантно ест сгущенку, томно поглядывая в камеру. Сами кадры она никак не подписала, однако ее поклонники пришли в восторг от идеальных форм кумира.

«Вау, как прикрыла прелести. Круто», «ммм…какое тату», «то тату Месси?», «фантастически красиво», «гипнотизирующее видео. Пересмотрел раз пять», «боже, что это было? Красота неописуемая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила видео.

Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка постоянно размещает снимки и видео под которыми появляется множество восхищенных комментариев. В этот раз она потешила пользователей сети видео, на котором брюнетка показала съемочный процесс для журнала Playboy.

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