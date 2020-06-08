Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала необычный смелый образ
На фото Омович позировала в сапогах на высоком каблуке, а также в белом топе и джинсовых шортах. Красотка дополнила образ стильными очками и кожаными перчатками на руках. Алена присела возле белого "Мерседеса" без крыши и соблазнительно выгнулась, чтобы фото вышло максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется добавить: "Райский вид".
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Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович показала пышные формы в большом декольте.
В этот раз модель предстала в белом топе, со спущенными бретелями. Из большого выреза едва не выпрыгнула обнаженная грудь, однако красотку это нисколько не смущало, наоборот - она даже слегка наклонилась в камеру, чтобы прибавить еще большей пикантности снимку.
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