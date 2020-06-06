Актриса из "Сватов" Татьяна Кравченко, которая играет роль Валентины показала один из кадров сериала

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В кадре взбешенная актриса набросилась на своего коллегу, которого играет актер Федор Добронравов.

«Что и тебе что-то не нравится?», - спрашивает разъяренная «Валюха» у своего супруга, и добавляет, «сосиску подбери и съешь ее».

Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать кадр из сериала.

«Здравствуйте скажите, когда будет показ продолжение сватов очень ждем!!!», «Здоровья вам и долгих творческих лет!❤️👏», «Сейчас смотрим как раз четвертый сезон!!!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила поклонников архивным снимком. На нем Кравченко выглядит заметно моложе, судя по всему, она опубликовала архивный кадр из своей коллекции. Актриса позирует в серой кепке и темно-зеленой блузке с черными узорами.

"Всем хорошего воскресенья)) 😍😘", - подписала фото звезда "Сватов".

Напомним, Валюха из "Сватов" пошла на крайность ради смены имиджа, смелые кадры: "И куда мы такие красивые?".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" поразила снимком из бурной молодости, фанаты Пугачевой оценили.

А еще Politeka писала, что Валюха из «Сватов» растрогала признанием, вспомнив молодые годы.