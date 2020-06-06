Актриса Татьяна Кравченко, которая играет Валентину в сериале «Сваты», поделилась архивным снимком со съемок культовой многосерийки

Фотографию 66-летняя звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

В кадре она, ее экранный муж в исполнении Федора Добронравова и экранная «внучка».

«Несколько лет назад ❤️👍», – подписала фотографию звезда театра и кино.

Всего за несколько минут фото собрало тысячи лайков и теплые комментарии от преданных поклонников «Сватов».

«Супер сериал! Жалко нет продолжения! Вы лучшие!!!👏», «Сериал "Сваты" для меня, как глоток воздуха. Обожаю Вашу Валюху. Да и все семейство. Такая Вы уютная, родная, кажется, все-все тайны бы доверила при встрече. И самое главное, у меня стойкое чувство, что Вы бы меня поняли и во многом поддержали. Спасибо Вам за вашу работу, за то, что Вы настоящая, за прекрасные фильмы и роли. Желаю Вам и дальше только успехов и лучших ролей!», – пишут под фото.

Ранее мы рассказывали о том, что Кравченко удивила поклонников интересным снимком. На нем актриса выглядит заметно моложе, судя по всему, она опубликовала архивный кадр из своей коллекции. Татьяна позирует в серой кепке и темно-зеленой блузке с черными узорами.

«Всем хорошего воскресенья)) 😍😘», - подписала фото звезда «Сватов».

Образ роковой красавицы дополнил яркий макияж и короткая прическа, для которой Татьяна Кравченко собрала волосы назад.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью артистки и оставили много положительных комментариев.

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