Актриса Татьяна Кравченко, которая играет Валентину в сериале «Сваты», показала свой самый любимый фрагмент со съемок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Самый любимый момент», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах «Валюха» вместе с Митяем, который вылезает из воды в странном комбинезоне. В ответ на это женщина говорит «Тьфу, чучело!».

«Я смотрю и днём и вечером уже по десятому кругу и все время с удовольствием», «Я тоже этот сезон больше всего люблю», «Обожаю этот сериал!!! Актёры-просто топ», «Добрынин всегда переигрывает, совсем не смешно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила поклонников архивным снимком. На нем Татьяна Кравченко выглядит заметно моложе, судя по всему, она опубликовала архивный кадр из своей коллекции. Актриса позирует в серой кепке и темно-зеленой блузке с черными узорами.

"Всем хорошего воскресенья)) 😍😘", - подписала фото звезда "Сватов".

Образ роковой красавицы дополнил яркий макияж и короткая прическа, для которой Татьяна Кравченко собрала волосы назад.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью артистки и оставили много положительных комментариев.

Напомним, Валюха из "Сватов" пошла на крайность ради смены имиджа, смелые кадры: "И куда мы такие красивые?".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" поразила снимком из бурной молодости, фанаты Пугачевой оценили.

А еще Politeka писала, что Валюха из «Сватов» растрогала признанием, вспомнив молодые годы.