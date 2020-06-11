Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала спекотні танці біля холодильника і захопила шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Інтервальне голодування. Коли вікно харчування закриється через 5 хвилин», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Никитюк позує в білій футболці і джинсових міні-шортах, оголивши ідеальні ноги. Зірка виконує запальний танець на камеру, проте в якийсь момент повертається і «накидається» на холодильник. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Краща», «голодна, чи шо», «мала, ти шо, голодна? Приходь до мене», «аахахах, вогонь», «От вже ж по НАШОМУ одеському класна кобилка, тільки без образ.Я дуже шаную і ціную талант твій, ЛЕСЯ!», «про боги, як знайомо. А ноги відпад», «розкішний вигляд», - пишуть вони.

До цього ми писали, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала дивним кадром з прогулянки.

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася свіжими фото. На першому фото Леся постала в красивому літньому платті, яке оголило її стрункі ніжки. Телеведуча дивилася в кадр і посміхалася. Вона стояла біля розмальованої графіті стіни, що додало особливого шарму фото.

Але друге фото зрозуміли не всі шанувальники Никитюк. Дівчина раптом притулилася до стіни, подкосив ноги, а її обличчя виглядало дуже дивно. З боку можна було б подумати, що Леся сильно п'яна.

«#еледоползладомой. Хлопці, я подивилася багато ваших профілів, розкажіть ким ви працюєте і де?», - телеведуча звернулася до своїм передплатникам.

Нагадаємо, що смілива Нікітюк в одній сіточці вразила своїми принадами в ліжку: "Леська, ти що витворяєш?".

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