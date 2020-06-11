Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила жаркие танцы у холодильника и восхитила поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Интервальное голодание. Когда окно питания закроется через 5 минут», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Никитюк позирует в белой футболке и джинсовых мини-шортах, оголив идеальные ноги. Звезда исполняет зажигательный танец на камеру, однако в какой-то момент поворачивается и «набрасывается» на холодильник. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Лучшая», «голодная, чи шо», «мала, ты шо, голодна? Приходи ко мне», «аахахах, огонь», «Вот уже же по НАШЕМУ одесскому классная кобылка, только без обид.Я очень восхищаюсь и ценю талант твой, ЛЕСЯ!», «о боги, как знакомо. А ноги отпад», «роскошный вид», - пишут они.

До этого мы писали, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила странным кадром с прогулки.

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась свежими фото. На первом фото Леся предстала в красивом летнем платье, которое оголило ее стройные ножки. Телеведущая смотрела в кадр и улыбалась. Она стояла около разрисованной граффити стены, что придало особого шарма фото.

Но второе фото поняли не все поклонники Никитюк. Девушка вдруг прислонилась к стене, подкосив ноги, а ее лицо выглядело очень странно. Со стороны можно было бы подумать, что Леся сильно пьяна.

«#еледоползладомой. Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где?», - обратилась телеведущая к своим подписчикам.

Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

Также Politeka писала, что длинноногая Никитюк в мини-платье феерично упала, кадры конфуза: "Перепила, наверное".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк заинтриговала бесстыжим декольте на фото в машине: "Расцвела, красотка".