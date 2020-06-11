Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила жаркие танцы у холодильника и восхитила поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Интервальное голодание. Когда окно питания закроется через 5 минут», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Никитюк позирует в белой футболке и джинсовых мини-шортах, оголив идеальные ноги. Звезда исполняет зажигательный танец на камеру, однако в какой-то момент поворачивается и «набрасывается» на холодильник. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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#інтервальнадієта Когда окно питания закроется через 5 минут🙈

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«Лучшая», «голодная, чи шо», «мала, ты шо, голодна? Приходи ко мне», «аахахах, огонь», «Вот уже же по НАШЕМУ одесскому классная кобылка, только без обид.Я очень восхищаюсь и ценю талант твой, ЛЕСЯ!», «о боги, как знакомо. А ноги отпад», «роскошный вид», - пишут они.

До этого мы писали, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила странным кадром с прогулки.

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась свежими фото. На первом фото Леся предстала в красивом летнем платье, которое оголило ее стройные ножки. Телеведущая смотрела в кадр и улыбалась. Она стояла около разрисованной граффити стены, что придало особого шарма фото.

Но второе фото поняли не все поклонники Никитюк. Девушка вдруг прислонилась к стене, подкосив ноги, а ее лицо выглядело очень странно. Со стороны можно было бы подумать, что Леся сильно пьяна.

«#еледоползладомой. Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где?», - обратилась телеведущая к своим подписчикам.

Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

Также Politeka писала, что длинноногая Никитюк в мини-платье феерично упала, кадры конфуза: "Перепила, наверное".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк заинтриговала бесстыжим декольте на фото в машине: "Расцвела, красотка".