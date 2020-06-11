найкрасивіша дівчинка в світі Тілан Блондо блиснула ідеальним лцием поблизу в ході нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в елегантному макіяжі і темному вбранні, демонструючи бездоганну красу. Знімок вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

«Божественна», «вау, яка краса», «неймовірний вигляд», «от що значить позаземна краса! Супер!», «обожнюю такі твої фотки», - пишуть вони.

До цього ми писали, що французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішої дівчинки в світі, показала, як виглядає її мама.

Архівними фото модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Красуня виклала серію знімків, на яких була ще маленька і позувала на камеру разом з мамою.

«З днем народження, мама, я люблю тебе», - підписала серію фото дівчина.

За годину фото зібрали майже 50 тисяч лайків. В коментарях дівчині і її мамі залишили безліч компліментів.

«Чудова», «Твоя мама теж прекрасна», «Дівчинка твоя матуся», «Вау неймовірно», «Бажаю вам здорових днів», «Ууу які гарні фото», «Найкраща мама і дочка. Крутий дует», «Мило», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо вразила ідеальним особою поблизу: «Беліссімо!».

Також Politeka писала, що Тілан Блондо подратувала пишними формами в тісному топі: «Зросла малятко».