Французская модель Тилан Блондо, которая является обладательницей титула «самой красивой девочки в мире», поразила выходкой на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует дома на фоне кровати в топе, который элегантно подчеркивает ее внушительные формы. Как можно заметить, образ модель решила обыграть броским маникюром и очками с браслетами.

Сам снимок звезда никак не подписала, однако ее поклонники были в восторге от невероятной красоты кумира.

«Не передать словами, какая ты красивая», «боже, загляденье», «красотулька», «такая красивая, супер», «это так мило», «вау, милашка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", потрясла изумительными кадрами отдыха в Сен-Тропе.

Тилан опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанный в некогда рыбацком городке, превратившимся в настоящее время в фешенебельный курорт.

Для эффектных снимков модель спустилась к воде. Так, Блондо позировала в свободной, местами "рваной", футболке серого цвета. С распущенными волосами, без тени косметики, красотка немного задрала футболку, показав загорелые ножки - "малышка выросла".

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире эффектно присела и оголила части тела.