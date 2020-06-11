Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон порадувала жарким відео

Зірка опублікувала гарячі чорно-білі кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки)

Модель позувала у вузькому платті, з якого випирали великі об'єми. Груди налилися" і, здавалося, зараз вистрибнуть з сукні. Пікантні вирізи з боків наряду надали образу ще більшої розпусності.

Струнка талія, плоский живіт і красиві стегна - фігура красуні просто чудова.

Памела розпустила довге хвилясте волосся. На її обличчі виділялися довгі та пишні вії.

Андерсон всіляко вигиналася, стоячи біля мікрофона. Артистка посміхалася і виглядала невимушеною.

Кадри, попри свою безбарвність, все-таки дуже яскраві та приводять до неймовірних вражень. За дві години їх подивилися майже 16 тисяч разів.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого. Люди писали, що блондинка дуже красива і талановита.

"Королева", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Памела Андерсон з'явилася абсолютно голою, попереду модель прикривалася лише рушником. Видно, що красуня обняла себе рукою, щоб утримати тканину на тілі.

Зірка розпустила довге, майже шовкове, волосся і виглядала фантастично.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон показала себе в комбінезоні, доповнивши образ темними туфлями. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, зробивши пишну зачіску для ідеального образу.

Зірка засунула руки в кишені, розстебнувши один гудзик в зоні декольте, а також задерла штанину для зухвалого кадру.

Нагадаємо, Памела Андерсон заворожила формами в довгому шовковому платті: "Ядерна блондинка".

Як повідомляла Politeka, волога Памела Андерсон підкорила пристрасним видом в одному піджаку: "Тіло те, що треба".

Також Politeka писала, що розкішна Памела Андерсон відкрила дуже багато в спокусливій плаття: жінка-мрія.