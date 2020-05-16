Знаменитая модель Памела Андерсон поделилась мечтательным фото в роскошном образе

52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда «Спасателей Малибу», Памела Андерсон любит вспоминать молодость на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новый архивный снимок, на котором она позирует в свои лучшие годы.

На фото модель мчится в открытое море на борту яхты, оставляя за собой удаляющийся берег. Андерсон сидит на полу судна спиной к камере и смотрит в сторону берега. Модель одета в роскошное золотистое платье, украшенное крупными пайетками. При этом спина красотки полностью открыта.

Андерсон подогнула под себя ноги и облокотилась на борт судна, эффектно выгнув спинку. Поза модели выглядит очень естественной, а ее волосы романтично развеваются на ветру.

Поклонники пышногрудой красотки пришли в восторг от нового снимка и тут же засыпали ее лайками и комплиментами.

Ранее мы писали, что Андерсон опубликовала новый черно-белый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, удивив сюжетом, ракурсом и исполнением. Взрывная блондинка, которая до сих пор будоражит миллионы, предстала в белом свадебном платье, длинной воздушной фате и туфлях на шпильках. Непривычно лицезреть актрису в таком образе, но еще более дико то, что ради эффектного снимка, она улеглась прямо на мощеную плиткой улицу.

Памела оперлась о кирпичную стену здания, вытянув ноги вперед. Вся ее поза говорит о некой томности и задумчивости. Красотка дотронулась рукой до пышного бюста: благо, большое декольте позволяет поклонникам вдоволь рассмотреть ее неувядающие прелести. Блондинка устремила мечтательный взгляд куда-то в пустоту.

Напомним, скандальное фото с Памелой Андерсон появилось в сети.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон вспомнила молодость и показала бюст в роскошном корсете.

Также Politeka писала, что томная Памела Андерсон сняла одежду и показала, как нужно соблазнять.