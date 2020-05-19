Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон показала свои соблазнительные формы

Звезда опубликовала горячее фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель предстала в наряде, напоминающем пиджак.

Под одеждой не было ничего, поэтому грудь, едва не выпрыгивала из глубокого выреза: "Тело то, что надо".

Памела сжала грудь по бокам, в результате чего та соединилась и приобрела более пикантную форму.

Стоит отметить, что звезда позировала мокрой. Волосы и одежда красотки были влажными.

Кроме того, косметика на лице слегка подтекла, звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы.

""Сознание не рождается без боли", - Карл Юнг", - подписала снимок артистка.

За час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами, отмечая ее соблазнительность и невероятные формы.

Стоит отметить, что сейчас на артистку подписан один миллион человек, которые проявляют большую активность на странице.

Напомним, Памела Андерсон позировала на борту яхты, оставляя за собой удаляющийся берег. Звезда сидела на палубе спиной к камере и смотрела в сторону берега. Модель одета в роскошное золотистое платье, украшенное крупными пайетками.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон позировала без одежды и белья, показывая себя по бюст.

Красотка в руках держала гитару, которую частично видно на фото.

Модель наклонилась над ней, чтобы смотреть на аккорды.

Напомним также, что Памела Андерсон позировала в белом пиджаке, а образ дополнила женской сумочкой и туфлями. Красавица загнула ноги и продемонстрировала соблазнительную пятую точку.

Напомним, роскошная Памела Андерсон дерзко выгнулась на кровати без одежды

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