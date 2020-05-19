52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда "Спасателей Малибу", Памела Андерсон, покорила красотой

Звезда предстала в красивом платье, любуясь видами на балконе, передает Politeka.net.

Артистка повернулась к фотографу спиной и в результате засветила обнаженную спинку, которую оплели тонкие лямки шелкового платья.

Наряд обтянул тонкую талию и упругие ягодицы модели. Стройные ножки были запрятаны под тонкою длинной тканью, которая касалась пола.

Ядерная блондинка распустила длинные волосы и смотрела вдаль.

Модель вытянула руку и взялась за поручень.

Черно-белый снимок получился очень красивым и загадочным, особенно благодаря такой знаменитости, как Андерсон.

За 20 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали множество комплиментов звезде. Люди подчеркнули, что фигура блондинки достойна всяких похвал и не зря она стала знаменитой.

Напомним, Памела Андерсон предстала в белом свадебном платье, длиной воздушной фате и туфлях на шпильках.

Непривычно лицезреть актрису в таком образе, но еще более дико то, что ради эффектного снимка, она улеглась прямо на мощеную плиткой улицу.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон предстала в нежном, и одновременно пикантном образе.

Красотка облачилась только в белье, которое прекрасно сочеталось с ее фантастическими формами. Хоть ее лица и не было видно на кадры, поклонники остались ублаженными роскошной позой.

Напомним также, что Памела Андерсон стояла за стеклом, по которому течет вода. Можно увидеть пышную грудь Андерсон, которую она ничем не прикрыла. Модель подняла голову вверх

Напомним, яркая Памела Андерсон показала, как сводила с ума мужчин на кожаном диване

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