Американська супермодель Емілі Ратаковскі приголомшила знімками в одній білизні, зроблені в день її народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«День народження», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на знімках Ратаковскі спершу позує будинку, де танцює зі своєю собакою, а потім на пляжі спершу з книгою в руках, а потім з алкоголем. Уточнимо, що купальник зірки максимально підкреслює її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Божественний вигляд», «ништяг! Де тусувалися?», «королева, з днем народження», «розкішне тіло», «краса і грація – твій девіз по життю! Зі святом», «ммм, які солодкі знімки. З Днем народження, красунечка!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, день народження Ратаковскі відзначала 8 червня. Їй виповнилося 29 років. У зв'язку з цим Politeka вирішила підготувати топ відвертих знімків моделі.

На першому фото Емілі позує в прозорій сукні, яке практично нічого не прикрив. Наряд тільки частково закрив груди і пікантне місце нижче пояса. У сукні було цікаве доповнення - вушка, які йшли від зони декольте.

На другому фото Емілі вже стояла повністю гола, прикрившись прозорою фіранкою. Можна побачити на знімку ідеальні форми красуні, які виднілися через прозору тканину.

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