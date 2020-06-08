Известная модель Эмили Ратаковски любит привлекать к себе внимание максимально сочными образами

На первом фото Эмили позирует в прозрачном платье, которое практически ничего не прикрыло. Наряд только частично закрыл грудь и пикантное место ниже пояса. У платья было интересное дополнение - ушки, которые шли от зоны декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Эмили уже стояла полностью голая, прикрывшись прозрачной занавеской. Можно увидеть на снимке идеальные формы красавицы, которые виднелись через прозрачную ткань.

На еще одном снимке Эмили стояла в желто-черном купальнике перед умывальником. Наряд был миниатюрным, а звезда развернулась пятой точкой к камере, поэтому на фото можно оценить соблазнительные формы знаменитости.

На следующей публикации красотка себя показывает в прозрачном белье и джинсах, которые спустила, показывая стринги. Эмили показала свое тело во всех максимально соблазнительных ракурсах.

Замыкает топ фото Эмили, где она показала себя в леопарде на пляже. Красавица для фото выбрала мини-бикини и соблазнительно выгнулась для фото, демонстрируя идеальный загар на своем теле. Волосы красавица оставила распущенными, а одной рукой держалась за лицо, позируя перед камерой.

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