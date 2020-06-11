Американская супермодель Эмили Ратаковски огорошила снимками в одном белье, сделанные в день ее рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«День рождения», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на снимках Ратаковски сперва позирует дома, где танцует со своей собакой, а потом на пляже сперва с книгой в руках, а потом с алкоголем. Уточним, что купальник звезды максимально подчеркивает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественный вид», «ништяг! Где тусили?», «королева, с днем рождения», «роскошное тело», «красота и грация – твой девиз по жизни! С праздником», «ммм, какие сладкие снимки. С Днем рождения, красотка!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, день рождения Ратаковски отмечала 8 июня. Ей исполнилось 29 лет. В связи с этим Politeka решила подготовить топ откровенных снимков модели.

На первом фото Эмили позирует в прозрачном платье, которое практически ничего не прикрыло. Наряд только частично закрыл грудь и пикантное место ниже пояса. У платья было интересное дополнение - ушки, которые шли от зоны декольте.

На втором фото Эмили уже стояла полностью голая, прикрывшись прозрачной занавеской. Можно увидеть на снимке идеальные формы красавицы, которые виднелись через прозрачную ткань.

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