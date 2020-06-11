Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как правильно приготовить оладьи

По словам повара, существует масса рецептов оладушек, но он хочет научить своих зрителей приготовлению идеальных оладьев средней пышности, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Главный секрет оладушек на кефире - в нем есть молочные бактерии, которые поедают сахар и выделяют углекислый газ. При соединении с мукой тесто станет немного пышным.

Также Клопотенко не добавлял в тесто много сахара, так как решил подавать оладушки с абрикосовым вареньем с орехами.

Для приготовления на 6-8 порций понадобятся:

кефир 300 мл;

яйцо 1 шт;

сахар 1 ст. л.;

ванильный сахар 10 гр;

мука пшеничная 200 гр;

сода 0,5 ст.л.;

растительное масло 3-5 ст. л.;

щепотка соли.

В миску налить кефир, добавить яйцо. Перемешать венчиком. Добавить соль, сахар, ванильный сахар, соду. Перемешать венчиком.

Далее - мука, и снова хорошо перемешать, чтобы не было комочков. По консистенции должно быть густым, но несильно.

Накрыть миску пищевой пленкой и оставить на 20-25 минут.

После этого начинать жарку: налить на хорошо разогретую сковороду небольшое количество масла и выкладывать по 1 ст. л. теста. Жарить по минуте с каждой стороны до румяного цвета.

Клопотенко предлагает подавать оладьи с абрикосовым вареньем, для которого понадобятся:

абрикосов 500 гр (можно замороженных);

сахара 250 гр;

грецких орехов 50-75 гр.

Положить в сотейник разрезанные пополам абрикосы (замороженные ягоды - разморозить предварительно). Засыпать их сахаром, добавить крупно порубленные грецкие орехи. Варить варенье 20 минут на среднем огне.

Вкус - настоящий восторг.

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