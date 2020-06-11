Популярна співачка Анна Седокова обрушилася на підписників з гнівною тирадою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина несподівано написала все, що думає про людей, яких «веселила» довгий час. Свій пост Седокова супроводила архівним фото з відпочинку, на якому сиділа в блискучому платті з оголеним плечем.

«Мені правда не цікаво. Я іноді не знаю, що хочу. Але точно знаю, чого не хочу. Я виросла. Я більше не хочу. Веселити тих, хто бачить у мені телку з грудьми. Радувати тих, хто бачить лише попу. Мені не цікаві Ви, і явно Я не цікава більше Вам», - заявила Седокова.

За її словами, вона публікує у себе в Instagram не тільки «голі» фотки, але також часто пише про книги, бізнес, психологію і любов.

«Але ви їх не побачили, тому що на першому плані у вас жопа. Але це ваше, не моє. Жінка може бути різною, може читати Ремарка в стрінгах. Але якщо ви бачите тільки стрінги це не мої проблеми, це ваші», - відрізала знаменитість.

За годину пост зірки зібрав майже 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато слів підтримки.

«Хороші слова», «Аня я люблю вас будь-якою і навіть голою. Ви прекрасні», «Наша мудра Аня! Так, я люблю твою музику і те, яка Ви є, дорога!», «Крик душі», «Ви самі ігноруєте нормальних людей», «Все вірно сказано!», - пишуть користувачі мережі.

Додамо, нещодавно Седокова зізналася, що її бойфренд Яніс Тімма поїхав до себе в Латвію, але не зміг повернутися, тому зараз вони в розлуці. Як повідомляли ЗМІ, Яніс поїхав провідати свого сина.

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