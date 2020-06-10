Відома виконавиця Анна Седокова порадувала фанатів і блиснула неймовірно великим букетом квітів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я завжди виберу тебе. #стобойтеплее», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Седокова позує в облягаючому білому вбранні, демонструючи на камеру величезний букет квітів і пишні принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королівський розмір!», «обожнюю квіти», «Який розкішний букет 💐 півонії ммммм», «Королева ❤️ дуже», «яка краса», «Аня - найвищий бал краси 😘 Ти божественна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Анна Сєдокова приголомшила надто сміливим декольте і одкровенням про свого смутку.

Артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому блиснула пишними формами в чорному боді. Тканина найкращим чином облягла її завидний бюст, підкресливши чарівні вигини і округлості (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

В такому вигляді Ганна продефілювала перед камерою - часом здавалося, що красуня "розгубила" груди через занадто великого декольте.

З пучком на голові, в чорних сонцезахисних окулярах і з грайливою посмішкою Седокова підійшла до вікна. Побачивши, що йде дощ, Ганна повернулася з розчарованим виразом обличчя.

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".

Також Politeka повідомляла, что безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Ось це принади…».