Популярная певица Анна Седокова обрушилась на подписчиков с гневной тирадой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка неожиданно написала все, что думает о людях, которых «веселила» долгое время. Свой пост Седокова сопроводила архивным фото с отдыха, на котором сидела в блестящем платье с оголенным плечом.

«Мне правда не интересно. Я иногда не знаю, что хочу. Но точно знаю, чего не хочу. Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам», - заявила Седокова.

По ее словам, она публикует у себя в Инстаграм не только «голые» фотки, но также часто пишет о книгах, бизнесе, психологии и любви.

«Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое. Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах. Но если вы видите только стринги это не мои проблемы, это ваши», - отрезала знаменитость.

За час пост звезды собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много слова поддержки.

«Хорошие слова», «Аня я люблю вас любой и даже голой. Вы прекрасны», «Наша мудрая Аня! Да, я люблю твою музыку и то, какая Вы есть, дорогая!», «Крик души», «Вы сами игнорите нормальных людей», «Все верно сказано!», - пишут пользователи сети.

Добавим, недавно Седокова призналась, что ее бойфренд Янис Тимма уехал к себе в Латвию, но не смог вернуться, поэтому сейчас они в разлуке. Как сообщали СМИ, Янис поехал проведать своего сына.

Напомним, что дерзкая Седокова сняла лифчик и щедро отблагодарила Баскова, видео: "Стыдно показывать...".

Как сообщала Politeka, знойная Седокова в наряде с декольте сверкнула необъятной радостью: «Королевский размер!».

Также Politeka писала, что Седокова раскрыла правду о расставании с молодым любовником: "Буду вспоминать, как страшный сон".