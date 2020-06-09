Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася першими кадрами, заснятыми разом з коханим вперше за довгий час

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила кілька кадрів, зроблених під час домашніх зйомок для нового кліпу. На тлі чуток про розставання з Янісом Тиммой, зірка вирішила виправдатися і показати, що вони з ним разом і їх відносини ніхто не розбивав, пише Politeka.net.

Так, на представленому ролику Ганна показала, як сумує за розставання м чоловіком (Яніс зараз перебуває закордоном». При цьому в підписі зірка вирішила розповісти про свої почуття:

«#ТЕПЛІШЕ 💔 Дивно, як символічна буває доля. Завтра #прем'єра мого самого цього відео, яке ми створювали разом. Кожен з нас за цей час чітко зрозумів, хто найважливіший в його житті.

Кожен з нас, хто був розділений відстанню і стінами, зрозумів, наскільки це важко ;( Завтра ми прокинемося і карантин закінчиться. І ми будемо згадувати про це як сон. Для кого-то страшний , для кого-то приємний. Який він був для тебе?», - написала Анна.

Шанувальники тут же відреагували:

«💙💙💙 ааа, треба було відправити шматочок з серцями з нашого з вами прямого ефіру, чого-то я затупил», «Красиво 😍», «Всім любові🤗😍❤️», «Дуже чекаю цей шедевр😍😍😍💘🔥💜», 2ця моя улюблена пісня❤️😍», «Дуже зворушливо 😩😰😰😰😰👍👍👍🥰🥰🥰🥰», «Він був квітковим💐💐💐❤️», «Просто одне задоволення знати що завтра все закінчиться ❤️», «Анна, ви найкраща❤️».

Так, раніше з'явилася інформація, що з деяких пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

У той же час інсайдери повідомляють, що поїхав Яніс не просто в Латвію до себе додому, а прямо до бившей дружині, матері його сина Крістіана, яку він кинув заради Анни.

«Якщо РФ довго не відкриє кордон, а все до того йде, Яніс цілком може возз'єднатися з колишньою сім'єю. Яніс на все не дає, коротше. Як тільки йому набридне її ниття і клянченье грошей, він від неї піде».

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