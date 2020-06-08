Виконавиця Анна Седокова порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Живу своєю кращою життям», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Седокова позує в купальнику на яхті з маленькою дитиною. Як можна помітити, зірка задоволено посміхається, поки хлопчик дивиться, як працює мотор човна.

«Самий сік!», «Аня, шикарно виглядаєш», «Сексуальна виглядаєш. А ти взагалі заміжня чи ні?», «класні», «Класні ноги у вас Ганна», «Милашка», «Така щаслива атмосфера - аж вогонь», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Анна Сєдокова збентежила кадрами у відповідь на докір користувачів, що "їй потрібно одягатися пристойніше".

Артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому з'явилася відразу в кількох образах (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Красуня почала з міні-сукні тілесного кольору, яка натягла на пишну фігуру. Седокова геть забула про спідню білизну, посвітивши соковитими "диньками", скутими ліфчиком.

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".

А ще Politeka писала, що Седокова видала правду про зраду колишнього чоловіка: «Заходжу з пузом, а на ньому треться якась…»

Також Politeka повідомляла, що безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Ось це принади…».