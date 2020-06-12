Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, спокусила формами в бікіні

Красуня опублікувала в сторіз архівне яскраве фото, від якого неможливо відірватися, пише Politeka.net. Зірка постала поряд з не менш привабливою подружкою: "Стрункі лапочки".

Олена Омович одягла яскраво-рожевий купальник. Маленьке бікіні натягнулося на пишних грудях зірки. Тонкі лямки тяглися до потилиці та ледь утримували таку красу.

Пишні груди, струнка талія, пружний прес, красиві стегна і довгі ноги - все в цьому тілі ідеально. Від Олени не можна відірватися.

Модель одягла туфельки на шпильках і підігнула ніжку. Синя перука завершила образ Омович.

Гаряча подружка позувала поруч, вона блиснула принадами у чорному купальнику з великим декольте, надівши помаранчеву перуку.

Обидві красуні позували, стоячи біля поручня, а позаду виднілося море.

Оскільки фото було оприлюднено в сторіз, воно не зібрало багато лайків, можливо, зірці написали масу компліментів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Олена Омович постала в блакитному боді, штанях і толстовці. Модель спокусливо вигнулась і продемонструвала не тільки ідеальну талію, але і пишний бюст.

Волосся Альона вирішила залишити розпущеним, прикривши ними одне око.

Раніше повідомлялося, що Альона Омович вибрала повністю чорний обтягуючий комбінезон, який виділив її пишні стегна і груди, а також тонку талію.

Акцентом в її образі стали високі сині чоботи на шпильці.

Нагадаємо також, що Олена Омович постала в зухвалій чорній міні-сукні та ботфортах, сівши на машину.

Нагадаємо, українська Кардашьян показала кожен сантиметр тіла викликає в комбінезоні

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