Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась идеальной фигурой в дерзком мини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«ЦУМ», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на снимке Омович позирует в дерзком черном мини-платье и ботфортах, усевшись на машину, которая расположена в киевском ТРЦ. Обратим внимание, что платье максимально подчеркивает формы звезды. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.
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Дополнял образ Омович элегантное колье и браслет на руке.
Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала в кружевном платье.
Звезда любит будоражить сознания в соблазнительных нарядах. В этот раз модель предстала в мини-платье телесного цвета с черными кружевами.
Наряд был настолько коротким, что казалось вот-вот оголит самое интимное. Кроме того, красотка застыла в интригующей позе: она расставила ноги, опершись об туалетный столик: "Здесь слишком жарко".
На ногах Алены были босоножки с длинным черным кружевом, в цвет платья. Было такое чувство, что это ботфорты.
Модель распустила длинные ровные волосы, и немного отогнулась назад.
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