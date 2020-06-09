Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась идеальной фигурой в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«ЦУМ», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Омович позирует в дерзком черном мини-платье и ботфортах, усевшись на машину, которая расположена в киевском ТРЦ. Обратим внимание, что платье максимально подчеркивает формы звезды. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.

Дополнял образ Омович элегантное колье и браслет на руке.

Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала в кружевном платье.

Звезда любит будоражить сознания в соблазнительных нарядах. В этот раз модель предстала в мини-платье телесного цвета с черными кружевами.

Наряд был настолько коротким, что казалось вот-вот оголит самое интимное. Кроме того, красотка застыла в интригующей позе: она расставила ноги, опершись об туалетный столик: "Здесь слишком жарко".

На ногах Алены были босоножки с длинным черным кружевом, в цвет платья. Было такое чувство, что это ботфорты.

Модель распустила длинные ровные волосы, и немного отогнулась назад.

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