Известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала тонкую талию и пышную грудь в облегающем наряде

Популярная Инстаграм-красотка, прославившаяся как «украинская Кардашьян», поделилась новыми фото на своей странице. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз модель решила сфотографироваться на улице в менее откровенном образе, чем обычно. Однако, закрытый наряд не помешал красотке продемонстрировать все преимущества своей точеной фигурки.

Так, для фотосессии Омович выбрала полностью обтягивающий ее тело черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные бедра и грудь, а также удивительно тонкую талию. Единственным акцентом в ее образе стали высокие синие сапоги на шпильке, которые оказались по-настоящему стильным аксессуаром. В руках у Омович можно заметить стаканчик из-под напитка. Модель позирует на фоне фирменного магазина Dior.

«1 или 2? Что-то я совсем обленилась делать новые фото. Как это называется ... старость?», - подписала снимки красотка.

Ее поклонники тут же отреагировали на новые кадры.

«Это называется меня нет! Я завтра буду», «В очередной раз спрашиваю, почему ты такая красиваааяяя. А насчет старости - тебе еще очень до нее далеко», «Талия! Сколько см талия в объёме?», «2 фото огонь», «Обожаю такие мультяшные фигуры», «Ну до чего же эффектно», «Отчего у вас такой сильный прогиб в спине? Ведь это ненормально... Какой то блогер тоже писала об этом популярном прогибе, типа это какой-то дефект, болезнь», «Фигура просто волшебная. Я завидую», - пишут люди.

Напомним, украинская Кардашьян в дерзком мини задрала ногу до неприличия.

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