Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, поділилася відвертим чуттєвим фото

Як передає Politeka.net, знімок зірка Playboy опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була при повному параді. У неї було накручене волосся і нанесений яскравий макіяж. На моделі було надіто незвичайна нижня білизна, яка була прозорою. Зверху Кортез накинула пухнасту накидку, що надало особливої пікантності фото.

За годину пост фатальної красуні зібрав майже 4 тисячі лайків. В коментарях шанувальники почали хвалити модель.

«Гарна», «Неймовірна жінка», «Така солодка», «Ти бомба», «Не можу надивитися», «Мамасіта», «Чертовка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез постала перед камерою в одній крихітній білизні. Неосяжні форми дівчина прикрила наклейками. В кадр, як на багатьох її фото і відео, потрапило татуювання на інтимному місці. Кортез вирішила піти ще далі та почала обливати своє оголене тіло згущеним молоком. Музика додала ролику пікантності.

Крім цього, нещодавно зірка показала, як проходять зйомки для Playboy. Дівчина сиділа в крихітній чорній нижній білизні на стільці, виставивши напоказ свою п'яту точку, через яку її особливо люблять чоловічі журнали. Навколо красуні чаклували освітлювачі і фотограф.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез в мереживі осідлала стілець, засвітивши солодкі місця: "Це так гаряче".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез влаштувала божевільні ігри на ліжку: «Занадто гаряче».

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