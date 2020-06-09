Бразильська модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць в світі, поділилася гарячим знімком

На своїй сторінці в Інстаграм красуня опублікувала свіже фото, передає Politeka.net. Модель славиться своїми відвертими зйомками. Цей раз не став винятком. Кортез повернулася спиною до камери і спокусливо вигнулась на ліжку, виставивши вперед п'яту точку. Нижня білизна тілесного кольору створила враження, ніби модель була зовсім голою.

У коментарях дуже бурхливо відреагували на таке відверте фото. За кілька годин її пост зібрав понад 8 тисяч лайків.

«Бомба», «Так гаряче», «Ти виглядаєш неймовірно смачно, дорога. ням ням»,«Шикарна жінка»,«Мм так мило»,«Красуня», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез позувала на камеру в міні-шортах і майці, демонструючи свої неосяжні форми. Обличчя зірка прикрила маскою і сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що пишний бюст моделі буквально вистрибував з тісної маєчки.

Крім цього, нещодавно модель поділилася чуттєвим знімком, на якому постала в червоній нижній білизні. Спекотна красуня вигнулась на білих простирадлах, довівши своїх шанувальників до божевілля. Навколо неї лежали червоні пелюстки троянд.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез виставила напоказ свої пишності: білизна тут для виду.

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез в мікроскопічній білизні облилася згущеним молоком: видовище не для слабаків.

А ще Politeka повідомляла, що Сьюзі Кортез в мереживі осідлала стілець, засвітивши солодкі місця: "Це так гаряче".