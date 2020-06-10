Кожен раз все гарячіше

Популярна модель Сьюзі Кортез, яку прозвали володаркою найкрасивіших сідниць за її значну п'яту точку, поділилася жаркими кадрами

У себе в Instagram дівчина опублікувала гаряче відео, на якому влаштувала справжнє безумство на ліжку, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в мікро білизну, яка ледве прикривала її вражаючі форми. Під еротичну музику Кортез рухалася так, що просто звела з розуму своїх шанувальників.

За годину відео подивилися майже 9 тисяч разів. В коментарях моделі залишили безліч коментарів.

«Мамасіта», «Яка фігура», «Ти неймовірна», «Занадто гаряче», «Відверто», «Сміливе відео», «Хочу ще», «Це не для слабаків», «Рокова жінка», «Виходь за мене», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Кортез серйозно займається спортом. Це видно по її підкачаній фігурі. Крім цього, вона виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум. Завдяки титулу модель стали запрошувати в різні чоловічі журнали, в тому числі в Playboy і GQ.

Раніше ми писали, що красуня подратувала пружним тілом в чорній білизні. Кортез показала, як проходить знімальний процес для журналу Playboy. Дівчина сиділа на стільчику, випнувши назад свою п'яту точку, а навколо кружляли освітлювачі і фотографи.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез ледь вмістила гордість в міні-шорти: «Моя любов».

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез вигнулась на ліжку, змусивши чоловіків червоніти: «Бомба».

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез в мікроскопічній білизні облилася згущеним молоком: видовище не для слабаків.