Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила відео

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина постійно розміщує знімки і відео під якими з'являється безліч захоплених коментарів. Цього разу вона потішила користувачів мережі відео, на якому брюнетка показала знімальний процес для журналу Playboy (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Судячи з усього зірка знялася у досить відвертій фотосесії, в якій показала фігуру у звабливій білизні.

Красуня показала бекстейдж кадри з фотосету, на яких вона сидить на стільці в одному лише мереживі, яке не в змозі приховати пишні обсяги господині найкрасивіших сідниць. При цьому вона приймала чуттєві пози, демонструючи витончену фігурку. Гламурну нотку кадрів додає макіяж зі стрілками і хвиляста укладка.

До речі, під фотосетом прихильники почали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд Сьюзі. Такий сміливий вчинок фолловери оцінили в понад тисячі коментарів. Фанати не втомлюються дивуватися сміливості і красі брюнетки.

"У тебе таке ідеальне тіло, дорога💗😍", "Просто приголомшлива", "Ти виглядаєш чудово❤️🔥", "Це так гаряче!", "Така краса!", "Слів немає, одні емоції", "Уфффф, як палко і дуууже красиво", "Все, вбила мене своєю обалденностью".

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