Зірка перевершила сама себе

Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, вразила сміливої витівкою на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує в одному крихітному білизну, а її значні форми вона вирішила прикрити за допомогою наклейок. Разом з тим, в кадр також потрапила татуювання на інтимному місці моделі.

Уточнимо, що на кадрах Кортез елегантно їсть згущене молоко, замріяно дивлячись у камеру. Самі кадри вона ніяк не підписала, проте її прихильники прийшли в захват від ідеальних форм кумира.

«Вау, як прикрила принади. Круто», «ммм…яке тату», «то тату Мессі?», «фантастично красиво», «гіпнотизуюче відео. Переглянув разів п'ять», «боже, що це було? Краса невимовна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила відео.

Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина постійно розміщує знімки і відео під якими з'являється безліч захоплених коментарів. В цей раз вона потішила користувачів мережі відео, на якому брюнетка показала знімальний процес для журналу Playboy.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю

А ще Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць похвалилася гідністю в міні-шортиках

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць зняла зайве і влаштувала спеку з льодяником.