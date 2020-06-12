Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которую называют хозяйкой самых красивых ягодиц, поделилась откровенным чувственным фото

Как передает Politeka.net, снимок звезда Playboy опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была при полном параде. У нее были накручены волосы и нанесен яркий макияж. На модели было надето необычное нижнее белье, которое просвещалось. Сверху Кортез накинула пушистую накидку, что придало особой пикантности фото.

За час пост роковой красотки собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях поклонники стали хвалить модель.

«Красивая», «Невероятная женщина», «Такая сладкая», «Ты бомба», «Не могу насмотреться», «Мамасита», «Чертовка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез предстала перед камерой в одном крохотном белье. Необъятные формы девушка прикрыла наклейками. В кадр, как на многих ее фото и видео, попала татуировка на интимном месте. Кортез решила пойти еще дальше и стала обливать свое оголенное тело сгущенкой. Музыка добавила ролику пикантности.

Кроме этого, недавно звезда показала, как проходят съемки для Playboy. Девушка сидела в крохотном черном нижнем белье на стуле, выставив напоказ свою пятую точку, за которую ее особенно любят мужские журналы. Вокруг красотки колдовали осветители и фотограф.

Напомним, что Сьюзи Кортез в кружеве оседлала стул, засветив сладкие места: "Это так горячо".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез устроила безумные игры на кровати: «Слишком горячо».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез выгнулась на кровати, заставив мужчин краснеть: «Бомба».