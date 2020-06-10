Известная исполнительница Анна Седокова порадовала фанатов и сверкнула невероятно большим букетом цветов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я всегда выберу тебя. #стобойтеплее», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на снимке Седокова позирует в облегающем белом наряде, демонстрируя на камеру громадный букет цветов и пышные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Королевский размер!», «обожаю пионы», «Какой роскошный букет 💐 пионы ммммм», «Королева ❤️ очень», «какая красота», «Аня - наивысший балл красоты 😘 Ты божественна», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Анна Седокова ошеломила чересчур смелым декольте и откровением о своей печали.
Артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором блеснула пышными формами в черном боди. Ткань наилучшим образом обтянула ее завидный бюст, подчеркнув пленительные изгибы и округлости (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
В таком виде Анна продефилировала перед камерой - порой казалось, что красотка "растеряла" грудь из-за слишком большого декольте.
С пучком на голове, в черных солнцезащитных очках и с игривой улыбкой Седокова подошла к окну. Увидев, что идет дождь, Анна повернулась с разочарованным выражением лица.
Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".
Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».