37-летняя украинская певица Анна Седокова вовсю осваивает соцсеть TikTоk, радуя поклонников необычными кадрами
Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео из TikTоk, в котором предстала на фоне белого унитаза (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Аня в желтом халатике с пучком на голове подошла с телефоном в руке к зеркалу и начала его протирать. В это время стали происходить какие-то "чудеса": откуда-то, как по мановению волшебной палочки, возникла ее старшая 15-летняя дочь Алина. Через секунду у девушки на руках уже оказался трехлетний братик Гектор.
"1.3 млн просмотров на видео и 11 4000 в @tiktok_russia. Ну раз так, мне даже начинает нравиться 😂 Продолжаем ? #инстапрости 😂😂😂", - подписала кадры Седокова.
Поклонники принялись жарко обсуждать увиденное. Многие отметили, что на кадрах, к сожалению, нет второй дочери Седоковой - восьмилетней Моники.
Денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ: что делать украинцам
Новые жесткие правила, небывалые доплаты и изменение курса доллара – главное за ночь
Наташа Королева выгнала из дома: безработного Тарзана приютили на ферме, появилось фото
Приход лета обернется ударом: новый прогноз и экстренное предупреждение синоптиков
"Жалко, что 1 дочка не с вами😔"
"А где Моника?"
"Моники не хватает😍"
"Не оч качественно получилось... Но все равно прикольно 🔥"
"Ути Бозе Мой😁😁😀"
"Дочка красивая очень😯"
"Зачем там дети?"
Ранее мы сообщали, Седокова обескуражила видом в красном платье с мега откровенным декольте - все как на ладони. Пышная грудь певицы буквально выпрыгивала из тонкой ткани. При этом красотка угощалась роллами. Она поднесла один ко рту и застыла в таком положении на фото.
«Готовить — это волшебно, но иногда хочется просто надеть красное платье и, заказав что-то очень вкусное, мечтать и просто наслаждаться жизнью! И загадывать желание, ведь по лунному календарю сейчас самое время!», - отметила артистка.
Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".
Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».