Ну, ничего себе!

37-летняя украинская певица Анна Седокова вовсю осваивает соцсеть TikTоk, радуя поклонников необычными кадрами

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео из TikTоk, в котором предстала на фоне белого унитаза (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Аня в желтом халатике с пучком на голове подошла с телефоном в руке к зеркалу и начала его протирать. В это время стали происходить какие-то "чудеса": откуда-то, как по мановению волшебной палочки, возникла ее старшая 15-летняя дочь Алина. Через секунду у девушки на руках уже оказался трехлетний братик Гектор.

"1.3 млн просмотров на видео и 11 4000 в @tiktok_russia. Ну раз так, мне даже начинает нравиться 😂 Продолжаем ? #инстапрости 😂😂😂", - подписала кадры Седокова.

Поклонники принялись жарко обсуждать увиденное. Многие отметили, что на кадрах, к сожалению, нет второй дочери Седоковой - восьмилетней Моники.

"Жалко, что 1 дочка не с вами😔"

"А где Моника?"

"Моники не хватает😍"

"Не оч качественно получилось... Но все равно прикольно 🔥"

"Ути Бозе Мой😁😁😀"

"Дочка красивая очень😯"

"Зачем там дети?"

Ранее мы сообщали, Седокова обескуражила видом в красном платье с мега откровенным декольте - все как на ладони. Пышная грудь певицы буквально выпрыгивала из тонкой ткани. При этом красотка угощалась роллами. Она поднесла один ко рту и застыла в таком положении на фото.

«Готовить — это волшебно, но иногда хочется просто надеть красное платье и, заказав что-то очень вкусное, мечтать и просто наслаждаться жизнью! И загадывать желание, ведь по лунному календарю сейчас самое время!», - отметила артистка.

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».