Исполнительница Анна Седокова заставила поклонников покраснеть, выставив на камеру невероятную фигуру в леопардовом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Почему к тебе не идут деньги 💴 ? Потому что ты их не ценишь ! Почему тебя не любят? Потому что ты не любишь себя ;( За время карантина я прослушала более 150 лекций по психологи с различными теориями и практиками и все они сходятся в едином! Если не хочешь потерять - Цени! Но как верно ценить деньги и себя?» - говорится в сообщении.

Более того, Седокова также обратилась к подписчикам, которые испытывают аналогичные чувства.

«Но как же все это придёт в твою жизнь, если ты сама(сам) этого не хочешь? Так что, давай, пожалуйста, писать! Я сегодня закажу себе обувь Loro Piana, куплю колечко, о котором давно мечтала и... Обещаю заполнить все 10 пунктов! Не бойся ставить великие цели! Когда тянешься ввысь - растёшь», - уточнила она.

До этого мы писали, что знаменитая певица Анна Седокова сверкнула пышными формами в крохотном купальнике, который едва выдержал ее внушительные объемы.

Так, Седокова рассказывает в посте о том, как у нее накрыла небольшая депрессия, из-за которой ей пришлось даже плакать. Однако потом, признается она, ее удалось перебороть, взяв себя в руки.

Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.

Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.