Знаменитість показала все, що можна

Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася формами в мінішортах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Добрий день, моя любов», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому кадрі Кортез позує в міні-шортах і майці, демонструючи значні форми. При цьому особа зірка вирішила прикрити маскою і елегантними окулярами.

«Загадкова леді», «красуня!», «ти неперевершена», «я вже скучив за твоєю красою», «от що називається насолода! Не можу відірватися», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, вразила красою в еротичній сцені.

Так, модель позує лежачи на ліжку з рушником на голові. Як можна помітити, Кортез без білизни, а пікантні місця прикриває рукою. Також в кадр потрапили татуювання моделі, розташовані на руках дівчини.

При цьому вона пропонує користувачам підписатися на її канал, в якому буде ще більше гарячих знімків.

«Ось це крихта», «фантастична», «нескінченне насолоду», «красуня», «це так красиво», «бомба», «це мило», «Красуня Сьюзі», - пишуть її шанувальники.

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