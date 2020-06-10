Популярна співачка Світлана Лобода «втратила» свої вії прямо під час звернення до шанувальників
Як передає Politeka.net, кумедне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня записала звернення до фанів, в якому повідомила їм приємну новину. В процесі відео, вона піднесла руку до обличчя, в результаті чого її вія відпала. Як виявилося, Світлана використала інстаграмну маску, яка припасувала їй комп'ютерні вії.
«Дівчатка! Ми створили для вас нову маску.. така гарна вийшла!», - повідомила зірка новину своїм підписникам.
За кілька годин пост зірки подивилися понад 545 тисяч разів. В коментарях залишили масу захоплених відгуків про нову маску і зовнішність Світлани.
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«Боже, Світланко, Ви сама краса!», «Яка гарна», «Красуня!!! Вам і фільтр не потрібен», «Приємна манера розмови. Леді», «Кажеш, аж мурашки по шкірі», «Супер ще й оченята блакитніше стали», «Світлана ти класна», «Кайф», «Ідеально, і просто!», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода поділилася яскравим кадром, на якому позувала у блискучій сукні, з кучерявим волоссям і яскравим макіяжем. Співачка вигнулась у спокусливій позі, змусивши чоловіків червоніти.
Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".
Як повідомляла Politeka, Лобода одним фото показала, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".
Також Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальним тілом і показала свої найспекотніші образи на сцені: "Розірвала всіх".