Знаменита співачка Світлана Лобода показала милий сімейний знімок, на якому позували її доньки

Як повідомляє Politeka.net Світлана Лобода вкрай ретельно оберігає своє особисте життя. Виконавиця так і не розкриває всі таємниці і не зізнається, хто ж її обранець і від кого у неї народилася друга донька - Тільда.

На щастя для багатомільйонної армії шанувальників Лободи, вона час від часу робить фото і відео зі своїми доньками. Цього разу вона показала їх загальний знімок.

Обличчя півторарічної Тільди зірка так і не зважилася показати. Поки шанувальникам залишається тільки милуватися світлинами молодшої дочки Світлани зі спини і спостерігати, як вона росте.

На знімках дівчата позують обійнявшись: старша Єва приміряла лосини і топік, а молодша Тільда - шорти і футболку. Варто відзначити, що старша дочка зірки зростає копією своєї мами. І схоже, що дівчинка перейняла у мами не тільки красу, але і талант до позування.

"Зі Святою Трійцею !!!! такий теплий день, життя триває...❤️", - залишила підпис-зізнання, написавши до кадрів зірка.

Прихильники Лободи прийшли в захват від щасливих сімейних фото мами з її солодкими дівчатками. Також вони поцікавилися, коли Світлана покаже обличчя Тільди:

"Мілашки,очаровашки🤗", "Які милі та позитивні 😍", "Дуже схожа на Вас старша дочка!", "Які котики😍", "Яке миле фото😍❤️❤️❤️", "Боже мій, моє серце тріщить по швах🥺 які солодкі булочки 😻", "Яка Любов))❤️ Як добре , що є старша сестра і у них хороша різниця)))🤗".

Нагадаємо, фатальна Лобода без ліфчика розкрила піджак і запаморочила голову пікантним фото.

Як повідомляла Politeka, Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя.

Також Politeka писала, що чуттєва Лобода засвітила в дзеркалі свої розкішні форми.