Популярная певица Светлана Лобода «потеряла» свои реснички прямо во время обращения к поклонникам

Как передает Politeka.net, забавное видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка записала обращение к фанам, в котором сообщила им приятную новость. В процессе видео, она поднесла руку к лицу, в результате чего ее ресничка отпала. Как оказалось, Светлана использовала инстаграмную маску, которая приделала ей компьютерные реснички.

«Девочки! Мы создали для вас новую маску.. такая красивая получилась!», - сообщила звезда новость своим подписчикам.

За несколько часов пост звезды посмотрели более 545 тысяч раз. В комментариях оставили массу восторженных отзывов о новой маске и внешности Светланы.

«Боже, Светочка, Вы сама прелесть!», «Какая красивая», «Красавица!!! Вам и фильтр не нужен», «Приятная манера разговора. Леди», «Говоришь, аж мурашки по коже», «Супер ещё и глазки голубее стали», «Света ты классная», «Кайф», «Идеально, и просто!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поделилась ярким кадром, на котором позировала в блестящем платье, кучерявыми волосами и ярким макияжем. Певица выгнулась в соблазнительной позе, заставив мужчин краснеть.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".

Также Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальным телом и показала свои самые жаркие образы на сцене: "Разорвала всех".