Відома співачка Світлана Лобода захопила жарким видом у вбранні з одних блискіток

Так, в цей раз Світлана поділилася яскравим кадром, на якому позувала в блестяжем образі і яскравому макіяжем на обличчі. Співачка з акуратним укладанням і стильною сукнею з безліччю блискіток виглядала вельми витончено, що відразу ж відзначили шанувальники артистки в соціальній мережі Instagram під новим постом, повідомляє Politeka.

Розкривши шкіряну куртку, співачка блиснула нарядом з блискітками, але головною родзинкою її образу стала зачіска. Як зазначила Світлана, вона після початку кар'єри вже рідко стала крутити світлі локони, але іноді все ж робить це. На цей раз вона вирішила також захопити улюбленим чином.

«на Початку кар'єри я носила кучері. Іноді не лінуюся - кручусь 😂 мені йдуть?», - написала співачка під новим постом.

Ось що відповіли фанати:

«Кучерява Дівчинка Lo❤️», «Дуже! 👍», «Як Ваш муд?🙃», «Дуже❤️Інша з кучерями🔥», «Вам йде все🤤❤️», «кучерявий Светик - любооовь❤️», «Дуже йдуть🔥🔥🔥❤️❤️ вам все до лиця», «100% йдуть)», «Да 😍💞», «Дуже!😍», «Ааааа💥💥💥💥💥💥», «Красуня», «Шикарна 😍😍», «Незрівнянно!!! Дуже йдуть!», «Все йде)», «Дуже йдуть!».

Також раніше знаменитість вирішила опублікувати на своїй сторінці в соціальній мережі зворушливі кадри, взяті з особистого архіву, а після представлені під час презентації кліпу "Мій".

Так, цього разу артистка з'явилася в самих різних образах. Вона з'явилася на кадрах і в ролі майбутньої мами – знаменитість позувала будучи вагітною Тільдою, а також на кадрах з дітьми артистки і моментах зі своїх концертів.

«Ми створили для вас легке і дуже емоційна відео. Сподіваємося, що ностальгія за тим часом, коли ми могли збиратися разом, не триватиме довго і вже дуже скоро ми побачимося на нових концертах. А поки — насолоджуйтесь родиною! Наші діти і коханий чоловік поруч -це все, що нам необхідно», — повідомила раніше зірка під своїм кліпом.

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