Мы вспоминаем наш номер на премии Муз Тв в 2019году, как один из самых сложных и ярких перфомансов... Мега микс из хитов и новых треков альбома # SoldOut Режиссер Олег Боднарчук , @olegbodnarchuk совместно с хореографами - постановщиками Константином Гордиенко @konstantinfreedom и Деном Стульниковым, @denis_stulnikov придумали очень сложный номер-трансформер, внутри которого, на глазах у зрителей, я представила 7 песен и 6 образов 🔥🤘 На каждое переодевание отводилось 15 секунд без права на ошибку, ведь прямой эфир диктует свои правила... Важно не терять ритм и сохранить энергию каждого образа, каждой песни. Все это стало возможным только благодаря профессионализму огромной команды талантливых людей, за что им огромное спасибо! Как трёхкратная обладательница премии МузТв в номинации «Лучшая певица» - обещаю вам не сбавлять темп и продолжать креативить вместе с моими единомышленниками и удивлять своих зрителей самыми неожиданными номерами. Show must go on! @muztv @arman_dav @natellakrapivina @arteminyan1 @luviofficial