Світлана Лобода порадувала найспекотнішими образами на церемонії вручення престижної премії

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася архівними кадрами свого виступу на церемонії вручення премії Муз ТБ-2019 в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Лобода зізналася, що той виступ був одним з найяскравіших і найскладніших в її кар'єрі, що не дивно, адже співачці довелося виконати одразу кілька пісень, змінивши для цього багато образів і хореографій.

Першим серед нарядів, в яких співачка красувалася по сцені, виявився білий вільний костюм спортивного крою з яскравою кислотно-зеленою шубою, накинутою зверху. Свій початковий образ Лобода доповнила стильними окулярами.

Пізніше співачка виступала на сцені в синьому пальто, а потім в оригінальному чорному боді з рукавами-ліхтариками і сріблястими ланцюжками, що звисали з наряду.

Під кінець свого грандіозного шоу Лобода переодяглася в червоний піджак і стильну коротку спідницю.

Зірка розповіла, що в цьому номері вона представила глядачам 7 пісень і 6 образів.

«На кожне переодягання відводилося 15 секунд без права на помилку, адже прямий ефір диктує свої правила... Важливо не втрачати ритм і зберегти енергію кожного образу, кожної пісні. Все це стало можливим тільки завдяки професіоналізму величезної команди талановитих людей, за що їм величезне спасибі!», - розповіла Лобода.

Її шанувальники тут же взялися коментувати відео.

«Це великий труд!! Просто вогонь!! Ви неймовірна крута жінка!! І у Вас найкрутіша команда!!», «найкращий номер за всю історію премії МУЗ-ТБ», «Вам немає рівних! Це чудово і дуже професійно», «Незрівнянна!!! Неповторна!!! Найгідніша!!», «Розірвала всіх ця дівчинка!», - пишуть люди.

Нагадаємо, фатальна Лобода без ліфчика розкрила піджак і запаморочила голову пікантним фото.

Як повідомляла Politeka, Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя.

Також Politeka писала, що чуттєва Лобода засвітила в дзеркалі свої розкішні форми.