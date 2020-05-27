Відома співачка Світлана Лобода довела до сліз фанатів чуттєвим кліпом, у якому показала особисті кадри

Знаменитість вирішила опублікувати на своїй сторінці в соціальній мережі зворушливі кадри, взяті з особистого архіву, а після представлені під час презентації кліпу "Мій", повідомляє Politeka.

Так, цього разу артистка з'явилася в самих різних образах. Вона з'явилася на кадрах і в ролі майбутньої мами – знаменитість позувала будучи вагітною Тільдою, а також на кадрах з дітьми артистки і моментах зі своїх концертів.

«Ми створили для вас легке і дуже емоційна відео. Сподіваємося, що ностальгія за тим часом, коли ми могли збиратися разом, не триватиме довго і вже дуже скоро ми побачимося на нових концертах. А поки — насолоджуйтесь родиною! Наші діти і коханий чоловік поруч -це все, що нам необхідно», — повідомила днем раніше зірка під своїм кліпом.

Після фанати почали висловлювати свою думку з приводу побаченого, не обійшлося і без згадки Тілля Ліндеманна, адже фанати впевнені – чоловік батько дитини Світлани, маленької крихти Тільди:

«Душевний кліп, коли дивилася були навіть мурашки і сльози, дуже зворушило, люблю вас і бажаю удачі у всьому❤️», «Пісня і кліп суперрррр🔥👏👏👏😍», «Світла ти класна😘❤️», «Ви найкраща, Світлана Сергіївна!!! 💝💝💝», «Світлана нас ви балуєте 😻❤️😘💔🔥🙏», «Так ніжно ❤️», «Я плакала... Мені дуууже сподобався, малятко Тільда, хотілося б і Тілля поруч😍🔥🔥🔥😘».

До цього знаменитість вирішила опублікувати на своїй сторінці в соціальній мережі зворушливі кадри зі старшою донькою Євою і, звичайно ж, винуватицею торжества - дворічною донечкою Тільдою, святкує сьогодні свій день народження. Світлана поділилася милими знімками, підігрів інтригу до особистості батька дівчинки, адже обличчя дитини вона намагається не показувати.

За словами Світлани Лободи, раніше розповідає про своїх діток, під час карантину дев'ятирічна Євангеліна і дворічна Тільда дуже раді, що зоряної мами не потрібно їхати на гастролі та виступи. Як зізналася Лобода, її діти абсолютні протилежності один одного, тому співачці доводиться до кожної шукати підхід.

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