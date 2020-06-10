Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як виглядає її чудове тіло

На фото красуня стоїть у білій кофті і чорних штанях. Євдокименко задерла перше, щоб продемонструвати ідеальний прес, який вона намагається зберегти. Волосся у красуні були розпущені, а образ Соня доповнила легким мейкапом. Зірка, як відомо, прилетіла до Києва з Нью-Йорка, швидше за все на весілля племінниці Софії Ротару Соні Кей.Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публикаицей або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Краще бабусі".

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала свіжі фото з сонячного Києва.

Красуня стояла на тротуарі в білих штанях і футболці, а образ доповнила толстовкою, яку спустила з плечей. Волосся Соня зібрала в хвіст і дивилася вдалину, поки її фотографували.

Повідомлялося, що онука естрадної зірки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася, як живе в Нью-Йорку.

Цього разу красуня ефектно прогулялася по вулицях Нью-Йорка в джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах. Вітер розвівав її розкішні довге волосся, а самі знімки вийшли світлими і безтурботними.

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