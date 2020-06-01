Стало известно, как внучка Софии Ротару отпраздновала семейное торжество

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в социальных сетях появились снимки с пышного семейного торжества, на котором присуствовала и 19-летняя модель.

Кадры были опубликованы в фан-аккаунте "София Ротару. Время мое", посвященном украинской звезде.

На снимках видно, что певица София выбрала для торжества вечернее платье с росыпью из пайеток и с разрезом возле колена. На празднике также были родители певицы.

"С Днем Рождения, дорогая София", - говорится в подписи к опубликованным кадрам с торжества.

Подписчики присоединились к поздравлениям, оставив десятки "лайков" под публикацией в фан-аккаунте.

"София ,ты большая прелесть, красавица. Целую!", - написал один из фанатов.

Ранее мы рассказывали, что молодая внучка Софии Ротару обнажила живот ради эффектного танца.

У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.

На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать жаркие танцы модели, поскольку молодая модель разметила запись в Сториз.

Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы.

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами.