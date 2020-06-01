Стало известно, как внучка Софии Ротару отпраздновала семейное торжество
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, в социальных сетях появились снимки с пышного семейного торжества, на котором присуствовала и 19-летняя модель.
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Кадры были опубликованы в фан-аккаунте "София Ротару. Время мое", посвященном украинской звезде.
На снимках видно, что певица София выбрала для торжества вечернее платье с росыпью из пайеток и с разрезом возле колена. На празднике также были родители певицы.
"С Днем Рождения, дорогая София", - говорится в подписи к опубликованным кадрам с торжества.
Подписчики присоединились к поздравлениям, оставив десятки "лайков" под публикацией в фан-аккаунте.
"София ,ты большая прелесть, красавица. Целую!", - написал один из фанатов.
Ранее мы рассказывали, что молодая внучка Софии Ротару обнажила живот ради эффектного танца.
У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.
На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать жаркие танцы модели, поскольку молодая модель разметила запись в Сториз.
Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы.
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами.