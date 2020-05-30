Модель и начинающая певица Соня Евдокименко в субботу, 30 мая, отмечает свой день рождения
Внучка легендарной певицы Софии Ротару празднует свое 19-летие.
Соня родилась 30 мая 2001 года в Киеве. Еще в детстве она начала заниматься музыкой, участвовала в модных показах и снималась для глянцев.
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С детства Соня активно принимала участие в различных мероприятиях. В качестве модели София Евдокименко попробовала себя в уже когда ей выполнилось семь. С тех пор началась ее любовь к моде.
С ранних лет девушка занималась балетом и танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала. Кроме того, посещала занятия верховой езды.
Два года назад Соня Евдокименко дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable» под псевдонимом Sofia Eve. С певческим дебютом внучку в соцсетях горячо поздравила бабушка София Ротару.
Сейчас Соня является активным пользователем соцсетей и регулярно радует своих поклонников свежими снимками.
Не так давно она опубликовала фото с эффектной прогулки по улицам Нью-Йорка в джинсовой куртке и солнцезащитных очках. Ветер развевал ее роскошные длинные волосы, а сами снимки получились светлыми и беззаботными.
Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы.
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами.