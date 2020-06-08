Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе в звичайному житті

На фото Ганна позує у квітковій блузці, показуючи себе по пояс. Кошмал легко усміхнулася на камеру, однією рукою загороджуючи особа. Волосся у красуні були в цей раз розпущеним, а акторка доповнила образ скромною сережкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пора повертатися до роботи і вже до незвичного графіком. Карантин ще не закінчився і зараз як ніколи важливо не забувати про заходи безпеки.

Зараз я розумію, наскільки я потребувала такої паузі і як багато відмінних можливостей у мене з'явилося.

Можна, так сказати, підкреслити підсумки", - написала Анна.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасне фото", "Анна, ви просто гарна", "Ваау! Аня ви ВЕЛИКА молодець!!!", "Привіт Аня. Я навчився готувати нові страви з вами. Було дуже цікаво і смачно. Як буде час виходите в прямий ефір. Гарного вам дня", "Голубоглазик", "Так, ти красива".

Повідомлялося, що українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі в серіалі «Свати», поділилася новим спокусливим кадром.

Дівчина постала в дуже незвичному образі фатальної красуні. На ній було надіто розкішне чорне плаття, яке дуже дорого виглядало. Дівчина дивилася в кадр і посміхалася. Її волосся було зібране, що додало фото особливої елегантності.

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