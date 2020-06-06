Актриса з "Сватів" Тетяна Кравченко, яка грає роль Валентини показала один з кадрів серіалу

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

В кадрі оскаженіла актриса накинулася на свого колегу, якого грає актор Федір Добронравов.

«Що й тобі щось не подобається?», - запитує розлючена «Валюха» у свого чоловіка, і додає, «сосиску підбери і з'їж її».

Користувачі не пройшли повз і почали коментувати кадр із серіалу.

«Здрастуйте, скажіть, коли буде показ продовження сватів дуже чекаємо!!!», «Здоров'я вам і довгих творчих літ!❤️👏», «Зараз дивимося якраз четвертий сезон!!!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, актриса серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала шанувальників архівних знімком. На ньому Кравченко виглядає помітно молодше, судячи з усього, вона опублікувала архівний кадр зі своєї колекції. Актриса позує в сірій кепці і темно-зеленій блузці з чорними візерунками.

"Всім гарної неділі)) 😍😘", - підписала фото зірка "Сватів".

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?".

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