Сериал производства Студии «Квартал 95» «Сваты» имел невероятный успех в 2008 году, а актеры, снявшиеся в картине, стали любимцами публики

Как передает Politeka.net, в 2020 году на экраны после продолжительной паузы должен был выйти последний сезон «Сватов». Как известно, в 2014 году съемки сериала были приостановлены из-за событий в Украине, а позже их долгое время не могли восстановить из-за актеров, которые оказались под запретом в Украине.

Спустя несколько лет съемки таки возобновили в Беларуси, куда смогла отправиться съемочная группа и актеры. Стоит отметить, что за 12 лет существования сериала актеры, снявшиеся в нем, успели сильно измениться.

Так, исполнительнице роли Валюхи Татьяне Кравченко на момент начала съемок было 55 лет. Сегодня, сравнивая кадры из первого сезона, видно, как актриса постарела, при этом не утратив своего шарма.

Федор Добронравов тоже сильно постарел. Как признается сам актер, сейчас он рад проводить больше времени со своей семьей.

Исполнитель роли Митяя, актер Николай Добрынин получил собственный сериал. Кстати, из-за внешнего вида актера даже ходили слухи, что он страдает алкоголизмом.

Интеллигентная бабушка, которую сыграла актриса Людмила Артемьева, тоже постарела. Сильно изменился актер Анатолий Васильев, который ушел из сериала после 4 сезона.

Но больше всего за последние годы изменились дети, сыгравшие в сериале. Так, роль Женьки играли сразу три актрисы: Ульяна Иващенко, София Стеценко и Анна Кошмал. Все они очень повзрослели и стали настоящими красотками.

А роль внука «сватов» Никиты играл Константин Чернокрылюк. За последние несколько лет он успел вырасти.

Напомним, что Женька из "Сватов" возвращается к съемкам, актриса удивила внешностью в реальной жизни: "Просто прелесть".

Как сообщала Politeka, Митяй из "Сватов" ошарашил внешним видом, Валюха в ауте: "Даже со стула упала...", видео.

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